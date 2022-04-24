В Адажском крае парковка на стоянках около моря станет платной летом и осенью
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В Адажском крае с мая по октябрь парковка на приморских стоянках будет платной, сообщили агентству LETA в муниципалитете.

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Отныне плата за парковку будет составлять 2,50 евро в час и будет введена на парковках в Гарциемсе (на улице Айзвею), в Лиласте (на улице Зиемелю 28), около железнодорожного вокзала в Калнгале и в Царникаве (на улице Лайву, у набережной и на улице Юрас).

На этих парковках оплата будет производиться с помощью мобильного приложения. Плата за парковку будет действовать с 1 мая по 30 сентября с 8.00 до 20.00.

Освобождены от платы за парковку лица с инвалидностью I и II групп, владельцы транспортных средств, которым необходимо использовать автостоянки для ухода за инвалидами, многодетные семьи, место жительства которых задекларировано в Адажском крае, юридические лица, которым необходимо использовать автостоянки для хозяйственной деятельности.

В последние годы единственная платная автостоянка в Царникавской волости была в поселке Лиласте. Поселок расположен близко к морю, поэтому очень популярен в летний сезон. Раньше в Царникаве и в Калнгале тоже были платные парковки.

Адажский муниципалитет поясняет, что автостоянками в основном пользуются гости и туристы, которые также пользуются муниципальной инфраструктурой. Автостоянки расположены на территории природного парка "Piejūra", таким образом, воздействуя на окружающую среду.

Средства, полученные от платных парковок, будут направлены на содержание, благоустройство и развитие парковок Адажского края. Ежегодно в начале летнего сезона муниципалитет благоустраивает все пляжи края, устанавливая кабинки для переодевания, урны для мусора и туалеты.

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