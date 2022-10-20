В Адажском крае сменится коалиция, но должность мэра останется у ЛОР

В ноябре, когда Адажскую краевую думу покинут избранные в Сейм депутаты, в самоуправлении сменится коалиция, но Латвийское объединение регионов (ЛОР) сохранит пост мэра, стало известно агентству LЕТА.

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В настоящее время Адажскую думу возглавляет Марис Спринджукс (ЛОР). После его ухода в Сейм должность мэра может занять его нынешний заместитель Карина Микелсоне (ЛОР).

ЛОР может сформировать коалицию с Крестьянским союзом Латвии (КСЛ), который до сих пор находился в оппозиции. Все нынешние партнеры ЛОР могут остаться вне коалиции. Если депутатам думы удастся договориться о таком составе коалиции, у нее будет 11 голосов из 15.

Лидером списка КСЛ на муниципальных выборах в Адажи была бывшая председатель Царникавской думы Дайга Миериня. Между ней и Спринджуксом существовало острое соперничество, но теперь оба избраны в новый Сейм и покинут думу, что приведет к созданию новой коалиции.

По имеющейся у агентства LЕТА информации, заседание Адажской думы, на котором планируется рассмотреть вопрос о новом председателе, может быть созвано в первых числах ноября.