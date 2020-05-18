В аэропорту и порту более не будут брать тесты на Covid-19

С понедельника, 18 мая, вернувшиеся регулярными рейсами более не смогут в аэропорту или порту сдать тест на Covid-19, но сделать это можно будет в общем режиме, сообщила Diena.lv представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.
По ее словам, записаться на тест можно через своего семейного врача или позвонив по телефону 8303.
В министерстве также напомнили, что вернувшиеся в Латвию обязаны соблюдать режим самоизоляции сроком на 14 дней. Исключение — те, кто путешествует между странами Балтии. Это означает, что свободно можно поехать в Литву или Эстонию, соблюдая меры, которые установлены в конкретной стране.