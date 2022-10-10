В аэропорту “Рига” до 11:00 задерживаются рейсы

В связи с техническими неисправностями системы освещения взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Рига" до 11:00 приостановлена работа взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба аэропорта.
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Это означает, что вылет из аэропорта "Рига" и прибытие в Ригу будут задержаны. Аэропорт приносит извинения за неудобства и призывает пассажиров следить за информацией.
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