В Агенскалнсе ограничили скорость движения до 30 км/ч
Foto: LETA

По главным улицам рижского района Агенскалнс теперь можно будет передвигаться со скоростью не выше 30 км/ч. Это сделано, чтобы защитить пешеходов, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Ограничение введено на улицах Калнциема, Мелнсила, Нометню, Бариню, Даугавгривас и на бульваре Александра Грина.

Специалисты подчеркивают, что такие зоны будут появляться в Риге и в дальнейшем, в особенности на улицах, где есть частные дома и где историческая ширина улиц не позволяет построить тротуары.

Изменения введены в рамках Европейской Недели мобильности, цель которой — призвать людей разнообразить способы передвижения, чтобы уменьшить пробки, улучшить воздух в городе и улучшить здоровье общества, выбирающего более полезные способы передвижения, то есть собственные ноги и велосипед.

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