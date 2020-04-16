В Айзкраукле полицейский заболел Covid-19: анализы пришлось сдавать 50 сотрудникам участка

Почти 50 сотрудников Айзкраукльского полицейкого участка сдали анализы на коронавирус после того, как у одного из их коллег было выявлено заболевание Covid-19. Как сообщает LETA, инфицированный также исполнял обязанности водителя бригады неотложной медицинской помощи.

Больной вернулся из-за рубежа 16 марта, соблюдал режим самоизоляции, а по истечении двух недель, не чувствуя никаких симптомов болезни, 1 апреля вышел на работу в полицейском участке. 9 апреля, начав работу в "неотложке", он сдал анализы на Covid-19. Результат оказался положительным.

В итоге полицейский с 10 апреля находится дома под карантином. Медики проверили шестерых, с которыми инфицированный контактировал, однако у них наличие коронавируса не выявлено. Сейчас эти люди находятся в самоизоляции.