В Акнистской психоневрологической больнице и Вараклянском центре здравоохранения произошла вспышка Covid-19
Foto: LETA

Высокие показатели заболеваемости в Акнистском крае связаны со вспышкой Covid-19 в местной психоневрологической больнице, выяснило агентство LETA в самоуправлении. Кроме того, вспышка произошла в Вараклянском центре здравоохранения.

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Власти края сообщают, что заболевание изначально было констатировано в одном отделении больницы, а потом коронавирус затронул другое отделение и корпус питания. Ход болезни у заболевших легкий, часть персонала может возобновить работу.

Руководство Акнистской психоневрологической больницы сообщает, что ситуация находится под контролем, учреждение получило защитные маски и средства дезинфекции, соблюдается дистанция два метра.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, резкий рост заболеваемости в Акнистском крае начался в ноябре. На данный момент в крае проживают 35 человек, больных Covid-19.

Кроме того, вспышка заболеваемости Covid-19 была зафиксирована в Вараклянском центре здравоохранения. Вирусом заразились клиенты и сотрудники центра, сообщает LETA. Председатель Вараклянской краевой думы Марис Юстс сообщил, что в центре проживают 40 клиентов длительного социального ухода и работают 10 сотрудников. До вторника в крае были зафиксированы 44 случая заболевания Covid-19.

По словам Юстса, как и в Саулкрастском центре социального ухода, из-за коронавируса в Вараклянах не хватало ухаживающего персонала. Сейчас работники выздоравливают и возвращаются к исполнению обязанностей.

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