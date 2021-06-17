В Akropole будут доступны два пункта вакцинации
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Начиная с понедельника, 21 июня, торгово-развлекательный центр Akropole в сотрудничестве с Национальной службой здравоохранения и Veselības centrs 4 расширит возможности вакцинации от Covid-19, разместив в своих помещениях еще один пункт вакцинации. В нем будут принимать жителей как по предварительной записи, сделанной на сайте manavakcina.lv, так и в порядке живой очереди.

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"Несмотря на то, что в Akropolе на данный момент нет подходящего неарендованного помещения и все магазины успешно возобновили свою работу, мы договорились с партнерами — Национальной службой здравоохранения и Veselības centrs 4 — о том, что воспользуемся одним из наших преимуществ и разместим пункт вакцинации в одном из просторных коридоров центра, обеспечив посетителям возможность обратиться в пункт вакцинации и без предварительной записи — в порядке живой очереди. Мы ожидаем, что определенная часть наших посетителей высоко оценит возможность сэкономить время и вакцинироваться, совершая покупки", — подчеркивает Зане Кактиня, руководитель торгово-развлекательного центра Akropole.

Новый пункт вакцинации будет находиться на 1-м этаже Akropole между входами E и F. Как и прежде, возможность вакцинироваться от Covid-19 будет обеспечивать и расположенный в Akropole кабинет вакцинации в филиале Veselības centrs 4, который будет обслуживать посетителей только по предварительной записи.

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