В Akropole и Alfa можно сделать бустерную прививку от Covid-19
Foto: DELFI

С сегодняшнего дня в торговых центрах Alfa и Akropole в Риге можно сделать бустерную прививку от Covid-19, сообщили представители торговых центров.

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Люди, у которых уже есть сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, могут получить в Alfa и Akropole бустерную вакцину по предварительной записи.

В Akropole сделать прививку можно ежедневно с 10:00 до 20:00, в Alfa - по рабочим дням с 10:30 до 19:00, по выходным дням - с 10:30 до 18:00.

Чтобы подать заявку на бустерную вакцину, необходимо предварительно записаться по телефону 8989 или на сайте www.manavakcina.lv.

Возможность вакцинации в вагончиках, которые были расположены возле входов в Akropole и Alfa, больше не доступна. Учитывая широкие возможности вакцинации в столице, в дальнейшем бустерные вакцины в помещениях Akropole и Alfa смогут получить только те лица, у которых уже есть ковид-сертификат.

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