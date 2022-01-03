В Akropole и Alfa можно сделать бустерную прививку от Covid-19

С сегодняшнего дня в торговых центрах Alfa и Akropole в Риге можно сделать бустерную прививку от Covid-19, сообщили представители торговых центров.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Люди, у которых уже есть сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, могут получить в Alfa и Akropole бустерную вакцину по предварительной записи.

В Akropole сделать прививку можно ежедневно с 10:00 до 20:00, в Alfa - по рабочим дням с 10:30 до 19:00, по выходным дням - с 10:30 до 18:00.

Чтобы подать заявку на бустерную вакцину, необходимо предварительно записаться по телефону 8989 или на сайте www.manavakcina.lv.

Возможность вакцинации в вагончиках, которые были расположены возле входов в Akropole и Alfa, больше не доступна. Учитывая широкие возможности вакцинации в столице, в дальнейшем бустерные вакцины в помещениях Akropole и Alfa смогут получить только те лица, у которых уже есть ковид-сертификат.