В Алуксне мужчину оштрафовали на 1000 евро за несоблюдение дистанции

Самый крупный штраф за нарушение требования удерживать дистанцию в два метра в Латвии был выписан на этой неделе. В Алуксне полиция оштрафовала мужчину, который отказывался соблюдать дистанцию, на 1000 евро, сообщает LETA со ссылкой на данные Госполиции.

8 апреля компания из четырех человек в Алуксне не соблюдала требование соблюдать физическую дистанцию. Трое мужчин были оштрафованы каждый на 150 евро, четвертый — на 1000 евро. Он ранее был неоднократно предупрежден в связи с аналогичными нарушениями и заявлял сотрудникам полиции, что не будет соблюдать правила.

В другом случае мужчина был наказан штрафом в размере 300 евро. Ранее его уже оштрафовали на 50 евро за то же нарушение. Сигнал о том, что он снова нарушил требования чрезвычайной ситуации, был получен из торгового центра. После повторного предупреждения мужчина заявил, что ему наплевать на правила, и был оштрафован уже на более крупную сумму.

В целом сотрудники Госполиции и полиции самоуправлений с 13 марта по 8 апреля провели 23 945 проверок и оформили 278 протоколов об административном нарушении в связи с нарушением ограничений, введенных во время чрезвычайной ситуации. 121 протокол оформлен в связи с нарушением правила физической дистанции "2 и 2" (дистанция между людьми — два метра, собираться группой не более двоих человек).

Наказания за такие нарушения — штрафы в диапазоне от 10 до 450 евро. Большая часть нарушителей оштрафована на 10 евро.