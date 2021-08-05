В Англию можно будет въехать из Латвии без карантина

С воскресенья путешественники из еще семи стран, включая Латвию, смогут въехать в Англию, не соблюдая ковид-карантин, объявило в среду правительство Великобритании.

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Шотландия и Северная Ирландия подтвердили, что примут те же изменения, что и Англия, в свою очередь Уэльс заявил, что еще рассмотрит, следовать ли последним изменениям, и рекомендовал путешествовать только по существенным причинам.

Австрия, Латвия, Норвегия, Румыния, Словакия, Словения и Германия добавлены в так называемый "зеленый" список стран, из которых в Англию можно въехать без карантина. По состоянию на воскресенье, когда изменения вступят в силу, в "зеленый" список войдут 36 стран и территорий.

Статус ОАЭ, Бахрейна, Индии и Катара будет изменен с "красного" на "оранжевый", а это значит, что при въезде из этих стран путешествующим больше не придется проводить 11 ночей в "карантинном" отеле.

Пассажиры, прибывающие из стран "оранжевого" списка, обязаны соблюдать самоизоляцию дома в течение 10 дней, но полностью вакцинированные от коронавируса от самоизоляции освобождаются.

В свою очередь в "красный" список попадут Грузия, Мексика, Майотта и Реюньон.

Как и ожидалось, было также подтверждено, что прибывающим из Франции больше не придется соблюдать самоизоляцию.

Вопреки ожиданиям, Испания осталась в "оранжевом" списке, при этом путешественникам из этой страны рекомендуется перед поездкой в Великобританию сделать тесты ПЦР — вместо самых дешевых экспресс-тестов на "Covid-19".

Изменения вступят в силу в воскресенье в 16:00 (18:00 по латвийскому времени).

Стоимость пребывания в "карантинном" отеле на одного путешественника с 12 августа увеличится с 1750 фунтов стерлингов (2054 евро) до 2285 фунтов стерлингов (2681 евро).

Доплата за еще одного взрослого в "карантинном" гостиничном номере увеличится с 650 фунтов стерлингов (763 евро) до 1430 фунтов стерлингов (1678 евро).