В апреле цена природного газа достигнет 250-300 евро за MWh, предупреждает Latvijas gāze

С учетом геополитической ситуации и ее значительного влияния на рынок энергоресурсов цена на природный газ в Европе в апреле, согласно текущим прогнозам, будет колебаться в пределах 250-300 евро за мегаватт-час (МВтч), говорится в сообщении АО Latvijas gāze для биржи Nasdaq Riga.

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Учитывая прогнозы такого уровня цен на природный газ в апреле 2022 года, Latvijas gāze призывает пользователям природного газа ответственно оценить объем своего потребления в контексте экономической выгоды и способности оплачивать счета.

Latvijas gāze обещает продолжать информировать о существенных колебаниях прогнозируемых цен в ближайшие месяцы.

Согласно информации, опубликованной на сайте оператора газораспределительной системы Gaso, в марте биржевая цена природного газа составляет 81,22 евро/МВтч.

Как уже сообщалось, что Сейм принял Закон о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы, который предусматривает оказание поддержки населению и предпринимателям в размере около 250 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители.