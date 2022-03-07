В апреле Латвии придется решать проблему 11 000 российских пенсионеров

Министерство благосостояния подаст правительству сообщение о возможном развитии ситуации с выплатой российских пенсий в Латвии, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр благосостояния Гатис Эглитис.

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По словам министра, проблемы с получением российских пенсий, скорее всего, придется решать в апреле или в мае. В Латвии проживает примерно 11 000 российских пенсионеров, получающих пенсии через Государственное агентство социального страхования, которому средства для их выплаты перечисляет Россия.

До сих пор Россия выполняла свои обязательства, средства переведены на период до мая. "В мае будем смотреть, что произойдет с этими 11 000 пенсионеров и как Россия будет выполнять свои обязательства", — сказал Эглитис. По его словам, может также возникнуть ситуация, что российские рубли, в которых выплачиваются пенсии, обесценятся.

Если возникнут какие-либо проблемы с получением российских пенсий в Латвии, решения будет принимать правительство. По словам Эглитиса, Минблаг подаст в правительство сообщение о возможных мерах, если наступит ситуация, когда Россия больше не будет выплачивать пенсии проживающим в Латвии российским гражданам.