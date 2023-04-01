В апреле пенсии по месту жительства доставят раньше обычного
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Если дни выплаты пенсий выпадают на праздники, сотрудники почты доставляют их по месту жительства заранее.

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Пенсии, которые должны были выплатить 5 и 6 апреля, доставят 4 апреля. Пенсии, которые должны доставить 7 и 8 апреля доставят 5 апреля, а пенсии, которые должны были доставить 9 и 10 апреля доставят по месту жительства 6 апреля.

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