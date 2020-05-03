В апреле в Латвии существенно выросли цены на некоторые продукты питания

В апреле в Латвии подорожали некоторые продукты питания, особенно овощи, свидетельствуют данные Латвийского центра стимулирования сельскохозяйственного рынка (LTVC).

Цена на лимоны выросла на 55% — это самый большой прирост с момента введения чрезвычайной ситуации. В апреле средняя цена этого продукта составила 2,89 евро за килограмм, а в марте она составляла 1,87 евро за килограмм. Между тем рост цен на красный перец составил 26%. В марте этот продукт стоил 3,38 евро за килограмм, а в апреле — уже 4,25 евро за килограмм.

Выросли и цены на морковь — в апреле их цена составляла 0,56 евро за килограмм, а в марте составляла 0,46 евро за килограмм. Согласно подсчетам LTVC, цены на морковь за последний месяц выросли на 22%.

Среди подорожавших продуктов можно выделить и чеснок, цена которого в апреле составила 5,64 евро за килограмм, а в марте составляла 4,88 евро за килограмм. Таким образом, цена чеснока за месяц выросла на 18%.

Рис и гречка также стали дороже: цены на эти продукты соответственно выросли с 1,39 евро за килограмм до 7,48 евро за килограмм (на 7%) и с 1,66 евро за килограмм до 2,15 евро за килограмм (на 6%).

Среди тех продуктов, которые подешевели в апреле, лидируют редис и местные помидоры — с 2,32 евро за килограмм до 2,11 евро за килограмм и с 5,77 евро за килограмм до 5,26 евро за килограмм соответственно.

Между тем цены на сливочное масло с содержанием жира 82% снизились на 7% — с 8,03 евро за килограмм в марте до 7,43 евро за килограмм в апреле.

Директор LTVC Ингуна Гулбе изменение цен объяснила тем, что в апреле некоторые сетевые магазины повысили цены, в том числе на продукты большого ажиотажа, такие как рис и гречку, и на продукты "иммунитета и здоровья", такие как лимоны и чеснок. "Но помните, что лимоны, когда запасы обычно заканчиваются весной, выростают в цене и становятся не очень хорошего качества", — добавила Гулбе.

Падение цен на редис и местные помидоры Гулбе объяснила сезонными изменениями, а нехватку клубники в супермаркетах — низкой ценой на эту ягоду за пределами больших магазинов.

Рассматривая ситуацию в целом, Гулбе пришла к выводу, что, несмотря на различные волнения, панику и все остальное, латвийские производители и торговцы в последние месяцы смогли обеспечить непрерывную доступность продуктов по адекватной цене.

"Надеюсь, что люди примут это во внимание и смогут более спокойно реагировать в подобных ситуациях в будущем и не дадут повода для роста цен. Латвийские фермеры и производители способны полностью обеспечить население страны продуктами питания, и это не только на пару месяцев, но и на гораздо более длительный период", — заключила Гулбе.