В армии вакцинация от Covid-19 будет обязательной, в Земессардзе — добровольной

В латвийской армии вакцинация от Covid-19 будет обязательной, в Земессардзе — добровольной, сказал в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр обороны Артис Пабрикс.

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Он подчеркнул, что армия готова провести вакцинацию своими силами, и планируется, что в день в вооруженных силах могут быть привиты 1500 человек.

Когда может начаться вакцинация военнослужащих, пока неясно, так как в стране еще нет для этого вакцин. Первоначально планировалось, что массовая вакцинация в армии будут проведена в апреле.