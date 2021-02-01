В армии вакцинация от Covid-19 будет обязательной, в Земессардзе — добровольной
Foto: Latvijas armija

В латвийской армии вакцинация от Covid-19 будет обязательной, в Земессардзе — добровольной, сказал в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр обороны Артис Пабрикс.

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Он подчеркнул, что армия готова провести вакцинацию своими силами, и планируется, что в день в вооруженных силах могут быть привиты 1500 человек.

Когда может начаться вакцинация военнослужащих, пока неясно, так как в стране еще нет для этого вакцин. Первоначально планировалось, что массовая вакцинация в армии будут проведена в апреле.

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LETA

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LETA

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Коронавирус TV3 Артис Пабрикс Вакцинация
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