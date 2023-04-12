В Аугшдаугавском крае из-за паводка от внешнего мира все еще отделены около 45 домов
Foto: LETA

По меньшей мере 45 домохозяйств в настоящее время отрезаны от внешнего мира из-за весеннего паводка в Аугшдаугавском крае — добраться до них можно только на лодке.

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Сами дома не затоплены, так как расположены на холмах. В некоторых домах нет электричества, но им обеспечены генераторы. На данный момент эвакуированы две семьи, или в целом пять человек.

Детям по-прежнему трудно добираться до школы, поэтому двое детей в Ликсненской волости в настоящее время учатся дистанционно, еще трое детей добираются от дома до школьного автобуса на лодке, а в Двиетской волости в доставке детей в школы помогает Земессардзе.

От паводка пострадали поля. В Ницгальской волости затоплено 200 гектаров озимых культур, а всего на территории края — около 2000 гектаров посевов.

Исполнительный директор самоуправления Петерис Дзалбе считает наводнение в регионе "крупным стихийным бедствием", так как вместе с паводковыми водами уходят отходы и различные химические вещества, которые хранились на территории затопленных домовладений. Самоуправление хотело объявить чрезвычайную ситуацию в крае, но правительство не приняло такого решения.

По словам Дзалбе, затоплено 25 участков волостных дорог, которым потребуется ремонт. Ремонт каждой муниципальной дороги может стоить 15 000 — 20 000 евро, а для 25 дорог это уже полмиллиона евро.

В дачном кооперативе "Малютки" паводковые воды угрожают прорвать дамбу и затопить около 150 домов. Страховые компании не страхуют объекты, построенные в затопляемых районах, поэтому, по словам Дзалбе, жителям остается надеяться только на поддержку государства. Решением для будущего самоуправление видит строительство защитных дамб и очистку русла Даугавы.

В январе в случае с Екабпилсским наводнением чрезвычайная ситуация также не объявлялась, но правительство оказало финансовую помощь пострадавшим от наводнения, которую обещают и сейчас.

Самоуправление Аугшдаугавского края планирует обратиться в Министерство охраны окружающей среды и регионального развития, чтобы обсудить возможности привлечения европейских средств на строительство противопаводковых дамб.

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