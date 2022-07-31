В августе повысится тариф на отопление в Даугавпилсе, в сентябре - в Ропажи и Муцениеки

10 августа в Даугавпилсе вступит в силу новый тариф на теплоэнергию муниципального акционерного общества "Daugavpils siltumtīkli", который был оценен и утвержден Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK). По сравнению с текущим (90,64 евро/МВтч) новый тариф будет выше на 2,70% и составит 93,06 евро/МВтч.

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В этом году тариф на отопление в Даугавпилсе менялся несколько раз. Учитывая, что объявленный в июле тендер на закупку природного газа завершился, ожидается, что в сентябре тариф снова изменится.

Изменения окончательного тарифа на услуги по отпуску теплоэнергии с 10 августа на ГАС "Daugavpils siltumtīkli" повлияло увеличение стоимости топлива (щепы) (+4%) и стоимости покупной тепловой энергии (+2,1%).

Всего коммерсант поставляет потребителям отопления в Даугавпилсе около 360,7 тысяч МВтч в год, что является вторым по величине объемом передачи среди крупнейших городов страны. Расчет и обоснование установленных новых тарифов были представлены 11 июля. В SPRK пришли к выводу, что предложенные тарифы обоснованы и соответствуют методологии.

Тарифом тариф на теплоэнергию в Даугавпилсе изменился в пятый раз в этом году. Тариф увеличился на 64,4% до 93,65 евро/МВтч с февраля, снизился на 13,9% с апреля, увеличился на 17% с мая и снизился на 3,9% с июля.

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPKR) также утвердила новые тарифы на теплоэнергию SIA "VILKME" в Муцениеках, Ропажи, Силакрогсе и Закюмуйже. Новые тарифы вступят в силу с 1 сентября, они рассчитывались отдельно для каждого из поселков и составят от 113,85 до 122,54 евро/МВтч.

Компания SIA "VILKME" планирует самостоятельно производить всю необходимую тепловую энергию. Топливом, используемым в системах теплоснабжения Ропажи, Муцениеку и Закюмуйжи, является только природный газ, а в Силарогсе – природный газ и древесные гранулы.

Новые тарифы предприятия SIA "VILKME":

- В поселке Муцениеки в настоящее время применяется тариф на отопление в размере 48,86 евро/МВтч (действует с 2021 года). По сравнению с текущим с 1 сентября тариф увеличится в 2,5 раза - до 122,20 евро/МВтч.

- В поселке Ропажи в настоящее время применяется тариф в размере 55,59 евро/МВтч. С 1 сентября тариф увеличится на 120,4% - до 122,54 евро/МВтч;

- В поселке Силакрогс в настоящее время применяется тариф в размере 62,70 евро/МВтч (утвержден в 2014 году). С 1 сентября тариф увеличится на 81,6% - до 113,85 евро/МВтч;

- В поселке Закумуйжа в настоящее время применяется тариф в размере 49,49 евро/МВтч (действует с 2021 года). С 1 сентября новый тариф увеличится на 147,5% - до 122,51 евро/МВтч.