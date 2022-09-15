В августе в депозитную систему вернули 76% проданной упаковки

В августе в систему депозита вернули 76% депозитной упаковки, выпущенной на рынок, сообщили агентству LETA в Depozīta iepakojuma operators.

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В августе на рынок выпустили 51,3 миллион единиц депозитной упаковки, а в депозитные пункты вернули 38,8 миллионов пустых упаковок.

Самый популярный вид депозитной упаковки – PET бутылки, они составили 46% от всех упаковок, выпущенных на рынок; за ними следуют алюминиевые банки (26%), повторно заполняемые стеклянные бутылки (21%) и одноразовые стеклянные бутылки (7%).

По данным компания, с начала февраля, когда депозитная система начала работать, жители сдали на переработку или повторное использование 4630 тонн упаковки, а производители получили более 25 миллионов повторно наполняемых бутылок.

С 1 февраля 2022 года в Латвии начала действовать система депозитной упаковки. В депозитную систему можно сдать стеклянные, PET и металлические упаковки (банки) от безалкогольных напитков, всех видов пива и других алкогольных (до 6%) напитков.