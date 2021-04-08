В автобусах из Риги в Сунтажи и обратно ехал больной коронавирусом
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2 апреля человек, у которого позже был подтвержден Covid-19, ехал автобусом Рига-Сунтажи-Мадлиена-Эргли, а 3 апреля он возвращался на автобусе Эргли-Сунтажи-Сидгунда-Рига, выяснили эпидемиологи.

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2 апреля в 10:40 инфицированный пассажир сел в автобус из Риги в Сунтажи (рейс №7964 компании CATA), а на следующий день в 15:40 он поехал обратно на этом же автобусе.

Пассажирам, которые ехали упомянутыми рейсами, рекомендуется следить за своим здоровьем и в случае симптомов коронавируса связаться с семейным врачом. При наличии симптомов тест на коронавирус можно делать без направления врача.

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