В автобусах из Засы в Екабпилс и из Екабпилса в Нерету ездили зараженные коронавирусом пассажиры
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Пассажиры, инфицированные Covid-19, ехали автобусами из Засы в Екабпилс и из Екабпилса в Нерету, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В ходе эпидемиологического расследования эпидемиологи SPKC выяснили, что несколько пассажиров с подтвержденной инфекцией Covid-19 ехали автобусом Акнисте-Рубени-Заса-Екабпилс из Засы в Екабпилс 10 сентября в 8:25.

В 13.20 инфицированные Covid-19 ехали автобусом Даугавпилс-Екабпилс из Засы в Екабпилс.

В 15.15 один пассажир отправился по маршруту Екабпилс-Ошаны-Лоне-Нерета из Екабпилса в Нерету.

Пассажиров, которые ехали в этих автобусах, просят следить за своим здоровьем и при появлении симптомов вирусного заболевания оставаться дома и связаться с семейным врачом.

SPKC напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что вы были в контакте с больным, поможет приложение Apturi Covid.

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LETA

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LETA

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