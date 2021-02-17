В автобусах Вентспилс-Рига и Рига-Адажи-Кадага ехал больной Covid-19

15 февраля в автобусе Вентспилс-Рига и автобусе Рига-Адажи-Кадага ехал больной коронавирусом, выяснили в ходе эпидемиологического расследования эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Заболевший пассажир выехал из Вентспилса в Ригу в 17:55 на автобусе компании Norma-A (рейс 7955). Затем в 21:30 он выехал в Кадагу на автобусе компании Sabiedriskais autobuss (рейс 6821), следующему по маршруту Рига-Адажи-Кадага-Гаркалне-Адажи.

Пассажиров, которые ехали в этом автобусе, Центр профилактики и контроля заболеваний просит следить за своим здоровьем и при появлении симптомов вирусного заболевания оставаться дома и связаться с семейным врачом.

SPKC напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что вы были в контакте с больным, поможет приложение Apturi Covid, а до 6 апреля тест на коронавирус можно при наличии симптомов сдать без направления врача.