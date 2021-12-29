В автобусе Lux Express из Таллинна в Ригу ехал больной Covid-19 пассажир
Foto: LETA

Центр профилактики и контроля заболеваний, проведя эпидемиологическое расследование, выяснил, что пассажир с подтвержденной инфекцией Covid-19 в прошлую среду, 22 декабря, ехал автобусом Lux Express из Таллинна в Ригу.

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В ЦПКЗ пояснили, что автобус выехад из Таллинна в Ригу 22 декабря, в 16.00.

Всем пассажирам, которые ехали в этом поезде, рекомендуется следить за состоянием своего здоровья. В случае, если наблюдаются характерные для Covid-19 симптомы, следует остаться дома и связаться со своим семейным врачом.

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