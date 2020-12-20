В автобусе Рига-Плявиняс-Мадона ехал инфицированный Covid-19 пассажир

В ходе эпидемиологического расследования Центр профилактики и контроля заболеваний установил, что в субботу, 19 декабря в автобусе, следовавшем по маршруту Рига-Плявиняс-Мадона (номер рейса 7693) ехал пассажир, у которого подтвердился Covid-19.

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Автобус выехал из Риги в 8.20.

Всем пассажирам, которые ехали этим рейсом, рекомендуют следить за состоянием здоровья. Если появятся характерные симптомы, нужно оставаться дома и связаться с семейным врачом.

В ЦПКЗ также напоминают, что в таких случаях быстрее узнать, о том, что был контакт с заболевшим, помогает приложение "Останови Covid".