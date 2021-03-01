В автобусе Валмиера — Рига ехал зараженный коронавирусом пассажир
Foto: Pixabay

В воскресенье, 28 февраля, в автобусе Валмира — Рига ехал человек, у которого позже была подтверждена коронавирусная инфекция Covid-19, выяснили эпидемиологи.

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Заболевший коронавирусом пассажир выехал в 4:50 из Валмиеры и доехал до автовокзала в Риге.

Пассажиров, которые ехали в этом автобусе, Центр профилактики и контроля (SPKC) заболеваний просит следить за своим здоровьем и при появлении симптомов вирусного заболевания оставаться дома и связаться с семейным врачом.

SPKC напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что вы были в контакте с больным, поможет приложение Apturi Covid.

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SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Валмиера Рига
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