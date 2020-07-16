В Бабитском крае отремонтируют участок велодорожки Рига - Юрмала

В Бабитском крае планируется обновить участок велодорожки Рига-Юрмала, затраты составят 217 500 евро, предусматривает утвержденное на этой неделе правительством распоряжение о поддержке проектов самоуправлений.

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Кабинет министров одобрил просьбу самоуправления выдать из Госказны заем на сумму 163 125 евро. Еще 54 375 евро будет вложено в проект из бюджета Бабитского края.

Как сообщалось, на этой неделе Кабинет министров постановил выделить почти 28,5 млн евро на займы самоуправлениям для реализации различных проектов. В целом одобрено 88 заявок по проектам.