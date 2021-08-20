В Балдоне два школьника могут прервать учебу: их родители не признают ни вакцинацию, ни тесты
Foto: DELFI

Двое старшеклассников Балдонской средней школы могут прервать учебу, потому что их родители выступают не только против вакцинации, но и против сдачи тестов на Covid-19, сообщает портал Rus.Lsm.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"На данный момент у меня есть информация о двух родителях, которые заявили, что дети не будут проходить тестирование и вакцинацию. Я понимаю, что родители могут все еще сомневаться в прививках, но я действительно не вижу проблемы, почему почти взрослые люди (старшеклассники — прим. ред.) не могут сдать анализ слюны. Я признаю, что это скорее дело принципа", — заявила директор школы Индра Шмите.

Поскольку это старшеклассники, обучение на дому невозможно — в настоящее время это можно делать до восьмого класса включительно.

"Я позвонила в Государственную службу качества образования и спросила, что делать в такой ситуации. Мне ответили, что если мы говорим о старшеклассниках, то их обучение заканчивается. Но я очень хочу надеяться, что это просто эмоции, сиюминутный протест, — считает директор.

Вопрос возвращения к частично дистанционному обучению в средней школе Балдоне будет рассмотрен, если в случае вспышки Covid-19 по крайней мере половина учеников класса не сможет посещать школу или заболеют учителя, как это было в прошлом году. В настоящее время 93% педагогического состава и 77% технического персонала школы имеют Covid-сертификат.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

78

Source

Tags

Коронавирус Вакцинация Школа
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность