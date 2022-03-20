В Балдонской церкви загорелся дымоход

Из-за задымления дымохода на чердаке Балдонской церкви загорелись конструкции крыши и пол в одном углу церкви, сегодня на страницах социальной сети Facebook своих прихожан проинформировал пастор Балдонского прихода Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Юрис Мориц.

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Он поблагодарил пожарных Балдоне за своевременные и профессиональные действия по тушению пожара.

Теперь потребуются осмотр повреждений и ремонтные работы. "К сожалению, какое-то время мы не сможем пользоваться церковью", — пишет пастор.

Он подчеркнул, что пожар — это никакой не террористический акт или злонамеренный поджог. Произошла авария, которая может случиться в любом здании, в том числе и в церкви.

Пастор сказал, что правила пожарной безопасности соблюдались, а сертифицированная дымоходная труба своевременно проходила проверку.