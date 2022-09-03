В Баложи тариф на отопление вырастет более чем наполовину

Тарифы на отопление в Баложи Кекавского края вырастут более чем на 60%, следует из публикаций официальных источников.

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Окончательный тариф на тепловую энергию Baložu komunālā saimniecība в настоящее время составляет 72,46 евро за мегаватт-час (МВт/ч), но с 1 октября тариф планируется поднять до 116,7 евро за МВт/ч — больше на 61,05%.

Изменения действующего тарифа связаны с ростом затрат на закупленную тепловую энергию.

В свою очередь, тариф на тепловую энергию Baložu siltums в настоящее время составляет 59,59 евро за МВт/ч. С 1 октября тариф планируется установить на уровне 97,15 евро за МВт/ч. Таким образом тариф увеличится на 63,03%.

По данным компании, изменения действующего тарифа связаны с повышением стоимости природного газа и щепы.

По информации Firmas.lv, основной капитал Baložu komunālā saimniecība, полностью принадлежащего самоуправлению Кекавского края, составляет 3,6 млн евро. В прошлом году компания работала с оборотом 2,52 млн евро и прибылью 7530 евро.

Оборот Baložu siltums в прошлом году составил 1,11 млн евро, а прибыль — 23 930 евро. Основной капитал компании составляет 253 240 евро.

47,10% долей капитала Baložu siltums принадлежат KG enerģija 4, 45% — самоуправлению Кекавского края и 7,9% — KGE5.