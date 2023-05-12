В Балтэзересе ремонтируют мост, движение замедлено
Foto: LETA/Rebeka Žeire

В Балтэзересе ремонтируют мост через одноименный канал, поэтому движение по Таллинскому шоссе может быть замедлено, предупреждают Latvijas valsts ceļi.

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Дорожные работы набирают обороты, и на многих участках автоводители должны считаться с введенными ограничениями и тем, что в дороге придется провести больше времени, чем обычно.

Новый участок ремонтных работ - от Сталбе до Цесиса на региональной автодороге Умурга-Цесис-Ливы (Р14). Там на трех участках движение регулирует светофор, на дорогу нужно планировать 25 минут.

На Даугавпилсском шоссе (А6) ремонтные работы идут в Лиелварде и у Плявиняс.

Планируя поездку, LVC призывает ознакомиться с картой ремонтных работ на портале www.lvceli.lv, где видны все актуальные ограничения. Чтобы получить или передать информацию о происходящем на автодорогах, можно звонить на круглосуточный информационный телефон LVC: 80005555.

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