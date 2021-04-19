В Балтийском море начинаются учения минных тральщиков стран НАТО

В Балтийском море в понедельник начинаются традиционные весенние учения минных тральщиков стран Балтии Open Spirit.

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В учениях примет участие 21 корабль из 11 стран. 16 апреля в Эстонию прибыла 1-ая постоянная противоминная группа НАТО, чтобы принять участие в учениях, сообщает Министерство обороны Эстонии.

В состав противоминной группы входят пять кораблей. 1-я постоянная противоминная группа является одной из четырех аналогичных частей быстрого реагирования под командованием военно-морских сил НАТО.

Операция Open Spirit проводится ежегодно в разных странах Балтии. В 2020 году операцией руководили военно-морские силы Латвии. Их цель - обнаружение и обезвреживание взрывных устройств для повышения безопасности судоходства в Балтийском море.