В Балтийском море зарегистрирован самый стремительный в Европе рост уровня воды

В последние годы в Балтийском море зарегистрирован самый стремительный рост уровня воды в Европе, и в конце столетия средний уровень воды на латвийском побережье может быть на полметра выше, чем в наши дни, свидетельствуют прогнозы Европейского агентства по окружающей среде.

Как показывают данные со спутников, абсолютный уровень воды в Балтийском море поднимается на 3-5 мм в год, в остальных морях и океане в Европе -на 1-4 мм в год.

Так как в Финляндии и Швеции после окончания последнего ледникового периода продолжается поднятие суши, которое происходит быстрее, чем повышение уровня моря, относительный уровень воды на побережье Финляндии, местами Швеции и Норвегии понижается.

В странах Балтии относительный уровень моря растет в среднем на 4 мм в год, что является одним из самых высоких показателей в Европе.

Если человечеству в ближайшие годы не удастся ощутимо уменьшить выбросы парниковых газов, ожидается, что к концу века относительный уровень воды на латвийском побережье вырастет примерно на полметра, а на юге Балтии еще сильнее.

Европейское агентство по окружающей среде отмечает, что уровень воды в мире растет за счет таяния ледников и термического расширения воды. Через 300 лет уровень воды в мире повысится в среднем более чем на 5 метров.