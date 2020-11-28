В бэби-боксе Детской больницы оставлена четырехмесячная девочка
Foto: LETA

В пятницу, 27 ноября, в бэби-боксе Детской клинической университетской больницы (ДКУБ) оставлена девочка в возрасте около четырех месяцев, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям больницы Даце Залдате-Розентале.

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Вес ребенка составляет около 7 кг, рост 65 сантиметров. Девочку осмотрели врачи, состояние ее здоровья хорошее.

В этом году это первый младенец, оставленный в бэби-боксе Детской больницы.

Бэби-бокс в ДКУБ был открыт в сентябре 2009 года и был первым в Латвии. Всего в стране имеется восемь бэби-боксов — в Риге, Вентспилсе, Лиепае, Валмиере, Мадоне, Резекне, Даугавпилсе и Елгаве. За прошедшие годы в них оставлено около 50 младенцев.

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LETA

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LETA
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