Министерство иностранных дел Латвии получило информацию о том, что в Беларуси задержаны два жителя Латвии, сообщил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич (Новое Единство) агентству LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

МИД и посольство Латвии оказывают им необходимую консульскую помощь и пытаются добиться их освобождения.

Ринкевич призвал латвийцев ознакомиться с предупреждениями, касающимися поездок в Беларусь. Начиная с 9 августа, МИД Латвии призывает латвийцев быть осторожными в общественных местах, где собираются люди, а по вечерам не выходить на улицу.

Получить консульскую помощь можно по номеру +371 26 337 711 или по электронной почте “palidziba@mfa.gov.lv".

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что в Беларуси задержали гражданина Эстонии. Дипломатические структуры занимаются выяснением обстоятельств задержания.