В Беларуси задержаны два жителя Латвии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Министерство иностранных дел Латвии получило информацию о том, что в Беларуси задержаны два жителя Латвии, сообщил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич (Новое Единство) агентству LETA.

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МИД и посольство Латвии оказывают им необходимую консульскую помощь и пытаются добиться их освобождения.

Ринкевич призвал латвийцев ознакомиться с предупреждениями, касающимися поездок в Беларусь. Начиная с 9 августа, МИД Латвии призывает латвийцев быть осторожными в общественных местах, где собираются люди, а по вечерам не выходить на улицу.

Получить консульскую помощь можно по номеру +371 26 337 711 или по электронной почте “palidziba@mfa.gov.lv".

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что в Беларуси задержали гражданина Эстонии. Дипломатические структуры занимаются выяснением обстоятельств задержания.

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"Новое Единство" МИД Беларусь Эдгарс Ринкевич
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