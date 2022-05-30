В Бельгии хотят демонтировать памятник латвийским военнопленным: МИД Латвии направил ноту

Посол ЛР в Бельгии Андрис Ражанс обратился в МИД Бельгии с нотой, протестуя против намерений снести памятник латвийским военнопленным, установленный в 2018 году в бельгийском Зегельдеме.

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По словам посла, памятник напоминает бельгийскому обществу о трагических последствиях Второй мировой войны: в лагере для военнопленных Зедельгем в 1945-1946 гг. содержались более 12 000 латвийских военнопленных.

"Для Латвии неприемлемо, что муниципалитет Зедельгема принял решение о демонтаже памятника без согласования с Латвийским музеем оккупации. Министерство иностранных дел Латвии ожидает от Бельгии точной информации о дальнейшей судьбе памятника, а также неоднократно предлагало муниципалитету Зедельгема напрямую решать все вопросы, связанные с памятником, при сотрудничестве с Музеем оккупации Латвии", — говорится в официальном сообщении МИДа Латвии.

26 мая министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс направил письмо премьер-министру Фландрии, призвав к профессиональной дискуссии между балтийскими, бельгийскими, польскими и другими западноевропейскими историками. об историческом контексте памятника.

"К сожалению, предыдущие усилия не увенчались успехом, так как экспертное обсуждение, организованное муниципалитетом в конце прошлого года, не предложило ни четких сценариев дальнейших действий, ни текста новой информационной таблички на памятнике. Министр иностранных дел Латвии также указал в письме, что в дискуссии о судьбе памятника не принимают во внимание войну России на Украине и активную российскую пропаганду против памятника", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Латвии.

Для обсуждения этих вопросов на 30 мая запланирована встреча посла Латвии в Бельгии с советником по иностранным делам премьер-министра Фландрии, а также встреча посла ЛР в Министерстве иностранных дел Бельгии.