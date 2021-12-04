В бельгийском городе снесут памятник латышским легионерам

Власти бельгийского города Зедельгем решили снести памятник, установленный в 2018 году памятник пленным латышским легионерам, сообщает The Brussels Times.

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Памятник, посвященный 12 000 латышских военнопленных "Латвийский улей свободе", был открыт в Зедельгеме в 2018 году. Его автор, скульптор Кристапс Гулбис, указал, что создавшие улей пчелы миролюбивы - они сами ни на кого не нападают, но защищают свой улей и свободу.

Летом в бельгийском городе памятник подвергся публичной критике, прошли акции протеста. Дума Зедельгема обратилась за консультацией к историкам, чтобы определиться с дальнейшей судьбой памятника.

На этой неделе стало известно, что панель из 15 историков признала памятник легионерам Waffen SS неуместным. Эксперты отметили, что установку этого памятника можно было рассматривать как дань уважения нацистскому режиму и оправдание военных преступлений.

Существование этого памятника также позволяло фламандским националистам говорить об установке другого монумента в память о фламандских солдатах, которые тоже воевали с коммунизмом на восточном фронте.

"Память о военнопленных достойна обозначения, но не дани уважения", - подчеркнули историки.

Летом этого года, когда стало известно о возможном сносе "Латвийского улья свободы", депутаты группы исторической памяти Европейского парламента во главе с депутатом Инесе Вайдере (ЕНП) отправили руководству города письмо с просьбой сохранить памятник.

"Видно, что местным политикам не только не хватает понимания исторических фактов, но на них "давят со стороны". В письме мы объясняем, что латышские легионеры не связаны с преступлениями нацистов против человечества. Подчеркиваем, что это была советская пропаганда, создавшая ложь о том, что наших легионеров можно приравнивать к нацистам, и эту дезинформацию до сих пор активно распространяет Россия, чтобы очернить Латвию", - говорила Вайдере.

Политик уверена, что снос памятника станет обращением против всех, кто воевал во Второй мировой войне против своей воли.