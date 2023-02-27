В Бикерниекском лесу на мемориале жертвам Холокоста снова появились буквы Z
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Второй раз за неделю на мемориале жертвам Холокоста в Бикерниекском лесу появились буквы Z, свидетельствует ряд публикаций в Twitter.

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В самоуправлении заявили, что сотрудники Агентства памятников уже направились на место происшествия и убрали следы хулигантства.


В Рижской думе порталу Delfi сообщили, что Рижская муниципальная полиция будет чаще следить за этим местом во время регулярного патрулирования.

На минувшей неделе 22 февраля на мемориале также появились буквы Z. В тот же самоуправление очистила памятник, в свою очередь Госполиция начала процесс об административном нарушении.

Как сообщалось ранее, с началом вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года буква Z стала одним из символов этой войны, сначала ее можно было увидеть на военной технике российской армии.

31 марта прошлого года Сейм в окончательном чтении одобрил запрет на использование буквы Z. За использование этой символики в общественных местах может грозить уголовная ответственность.

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