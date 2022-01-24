В ближайшее время Covid-19 могут заражаться до 10 000 человек в день

Об этом заявила директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле. По ее словам, в предыдущие дни только официально фиксировались 5-6 тысяч заражений, и это означает, что уже в самые ближайшие дни эта цифра может удвоиться.

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Ципуле подчеркивает, что абсолютное большинство пациентов болеют дома. Тем, кто нуждается в более углубленном лечении, следует сначала обращаться к семейному врачу, в критической для жизни и здоровья ситуации — вызывать "Скорую".

Отвечая на вопрос о том, нужны ли дополнительные ограничения распространения Covid-9, Ципуле отметила, что пока ситуация в больница не свидетельствует о том, что необходимо стремительно принимать такие решения.

Как уже сообщалось, сегодня в Совете по коалиционному сотрудничеству пройдет дискуссии и дальнейших шагах на пути к ограничению Covid-19. Об этом Латвийскому телевидению сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!).