В ближайшие часы Ригу накроет ливень
Foto: LETA

В южной части побережья Рижского залива грозовые ливни продолжаются уже несколько часов, сейчас они медленно приближаются к столице, информирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В четверг во второй половине дня в Риге ожидаются сильные осадки. Медленное движение облаков повышает риск затопления некоторых улиц и других низменностей.

В среду проливной дождь прошел только на севере Риги — наблюдательная станция в Даугавгриве зафиксировала, что осадки достигли 25 миллиметров за час и 30 миллиметров за последние сутки.

В Латвии несколько дней подряд идут сильные, но локальные грозы, местами с градом и сильными порывами ветра.

Пятница пройдет без обильных осадков, прогнозируют синоптики.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

3

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Что такое непрерывное образование и почему необходимо учиться всю жизнь?
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!