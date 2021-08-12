В ближайшие часы Ригу накроет ливень

В южной части побережья Рижского залива грозовые ливни продолжаются уже несколько часов, сейчас они медленно приближаются к столице, информирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В четверг во второй половине дня в Риге ожидаются сильные осадки. Медленное движение облаков повышает риск затопления некоторых улиц и других низменностей.

В среду проливной дождь прошел только на севере Риги — наблюдательная станция в Даугавгриве зафиксировала, что осадки достигли 25 миллиметров за час и 30 миллиметров за последние сутки.

В Латвии несколько дней подряд идут сильные, но локальные грозы, местами с градом и сильными порывами ветра.

Пятница пройдет без обильных осадков, прогнозируют синоптики.