В ближайшие часы в Латвии ожидаются грозы с порывистым ветром

В понедельник, 26 июня, в ближайшие три часа местами в Латвии ожидаются грозы с сильными порывами ветра, предупреждает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

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Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, а также ливни и град. Грозы продолжатся до вечера.

ГПСС напоминает, что особую осторожность во время грозы нужно соблюдать в лесах и на открытой местности. Ветер может переносить по воздуху сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы или мусор.

На низких участках возможно локальное затопление, а условия вождения могут быть осложнены ухудшением видимости и аквапланированием. ГПСС просит людей по возможности находиться в помещениях.

Предупреждение ГПСС действует до 21 часа.