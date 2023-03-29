В ближайшие cутки на большей части территории Латвии выпадет снег
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В среду вечером Латвию с запада начнет пересекать зона осадков, которая в четверг утром достигнет востока страны, прогнозируют синоптики.

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На большей части территории Латвии образуется снежный покров глубиной 1-5 сантиметров, дороги будут скользкими. Начиная с запада снег сменится небольшим дождем. В Курземе ночью и утром ожидается туман.

В четверг будет облачно, но местами тучи разойдутся и выглянет солнце.

Температура воздуха ночью составит 0…-4 градуса, на востоке страны — до -8 градусов. Днем воздух прогреется до +1…+7 градусов.

В Риге снег пройдет во второй половине ночи и утром, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит -1…-2 градуса, днем — до +5 градусов.

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