В ближайшие дни Латвию ожидает снег, к выходным — похолодание до -20 градусов
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В середине недели новая порция холодных воздушных масс достигнет Латвии, что приведет к похолоданию: следующий уик-энд пройдет при морозах до -20 градусов, сообщает Латвийский центр геологии, метеорологии и окружающей среды.

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В ближайшие дни территорию Латвии также пересечет небольшой циклон, из-за которого следует ожидать осадков в виде снега, особенно в восточной части страны. Ожидается, что снежный покров вырастет еще на 2-4 см.

Похолодание начнется со среды, при этом количество осадков начнет уменьшаться. Со среды по пятницу днем будет от -1 до -6 градусов, на востоке Латвии от -5 до -10 градусов.

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