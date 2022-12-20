В ближайшие дни ожидается дождливая погода и потепление
Foto: LETA

В среду в Латвии пойдут более интенсивные дожди, морозы больше не ожидаются, прогнозируют синоптики.

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Дождь вероятен как ночью, так и днем, местами сильный. Также будет дымка, местами туман.

Обледенение на автотрассах уменьшится, ночью на востоке страны усилится лишь местами. Дороги, покрытые слоем накатанного снега и льда, будут очень скользкими.

Прогнозируется юго-западный, южный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +1…+6 градусов, в начале ночи на крайнем востоке страны — 0…-1 градус.

В Риге в среду ожидается пасмурная и туманная погода, временами с дождем. Температура воздуха ночью и днем составит +2…+3 градуса.

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