В ближайшие дни ожидается солнечная и жаркая погода
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В ближайшие дни температура воздуха в Латвии повысится до +24..+30 градусов, немного прохладнее благодаря ветру с моря будет только на побережье, прогнозируют синоптики.

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В ночь на субботу температура воздуха составит +8..+15 градусов, а последующие ночи будут теплее.

Днем будет в основном солнечно. 19 августа возможны дожди и грозы, температура может немного понизиться, но до конца следующей недели сохранится выше нормы.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в море, реках и озерах составляет от +16 до +21 градуса.

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LETA

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LETA
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