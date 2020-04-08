В ближайшие дни похолодает, вероятен дождь и снег

В ближайшие дни в Латвии ожидается переменная облачность, температура воздуха понизится, временами ожидается дождь и снег, прогнозируют синоптики.

В четверг во многих регионах Латвии пройдет дождь. Наибольшее количество осадков ожидается в Латгале. Температура воздуха составит +7..+13 градусов.

В пятницу ожидается преимущественно солнечная погода. На большей части территории страны температура воздуха ночью понизится до +1..-2 градусов, днем составит до +7..+11 градусов.

В субботу также ожидается сухая и солнечная погода, а в воскресенье возможен дождь. В начале следующей недели синоптики прогнозируют снег и сильный северо-западный ветер.

В течение следующей недели температура воздуха, возможно, вновь повысится до +20 градусов.