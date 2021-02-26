В ближайшие дни приглашение на вакцинацию получит ещё одна группа пожилых людей
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Сегодня и на следующей неделе приглашение на вакцинацию получат пожилые люди старше 70, чьи семейные врачи не участвуют в вакцинации или которые желают привиться вдали от практики своего семейного врача, сообщает Бюро вакцинации.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Приглашение будет отправлено в виде смс или электронного письма.

Вакцинацию этой группы обеспечат 63 медучреждения по всей Латвии.

Те жители, кто ещё не подал заявку на вакцину от Covid-19, могут это сделать у своего семейного врача, при помощи портала manavakcina.lv или по телефону 8989.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Простые упражнения для уменьшения стресса
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?

Новые проекты

Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 145 000€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€