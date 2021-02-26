В ближайшие дни приглашение на вакцинацию получит ещё одна группа пожилых людей

Сегодня и на следующей неделе приглашение на вакцинацию получат пожилые люди старше 70, чьи семейные врачи не участвуют в вакцинации или которые желают привиться вдали от практики своего семейного врача, сообщает Бюро вакцинации.

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Приглашение будет отправлено в виде смс или электронного письма.

Вакцинацию этой группы обеспечат 63 медучреждения по всей Латвии.

Те жители, кто ещё не подал заявку на вакцину от Covid-19, могут это сделать у своего семейного врача, при помощи портала manavakcina.lv или по телефону 8989.