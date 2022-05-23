В ближайшие дни Рижская дума примет решение о шествии Русского союза Латвии

Рижское самоуправление пока не приняла решение о шествии, которое 28 мая хочет провести Русский союз Латвии (РСЛ), сообщил представитель думы Угис Видаускис агентству LETA.

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Сейчас местные власти консультируются с правоохранительными структурами, рассматривая варианты действий.

По словам Видаускиса, о том, согласовано ли шествие РСЛ, дума проинформирует в ближайшие дни.

РСЛ планирует в субботу, 28 мая, с 12.00 до 15.00 провести шествие против сноса памятника в Пардаугаве по маршруту от парка Победы до памятника Свободы. Напомним, что в пятницу, 20 мая, шествие "За освобождение от советского наследия" — то есть, за снос памятника в Пардаугаве — проходило по маршруту "наоборот": от памятника Свободы к парку Победы.

Заявку на шествие, анонсированное сопредседателем РСЛ Мирославом Митрофановым в соцсетях, подало в Рижскую думу некое частное лицо. На мероприятии предусматривается использовать звукоусилительное оборудование.