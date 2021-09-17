В ближайшие дни — солнце и ветер, местами — дождь

В ближайшие дни погодные условия в Латвии будут определять антициклон на севере и циклон на юго-востоке. Сухая и преимущественно солнечная, а также ветреная погода ожидается на большей части страны, сообщает LETA со ссылкой на синоптиков.

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В юго-восточной части страны, особенно на юге Латгалии, ожидают временами пасмурность, возможен дождь. В остальной части Латвии - сухая погода, низкая влажность воздуха, Облака лишь изредка будут закрывать солнце.

Ветер - восточный, северо-восточный. В субботу и воскресенье его скорость порывами будет достигать 10-15 метров в секунду, самая ветреная погода ожидается на берегу Рижского залива в Курземе.

Минимальная температура воздуха ночью составит +1 .. + 7 градусов, на Курземском побережье Рижского залива до +9 градусов. Днем воздух прогреется только до +9 .. + 14 градусов, на юго-востоке страны из-за облаков температура будет еще на градус ниже.

Не исключено, что во второй половине следующей недели воздух станет теплее, с запада может прийти циклон и дождь.