В ближайшие дни завершится демонтаж остатков памятника в Пардаугаве, на его месте сначала будет скейт-парк

Демонтаж остатков памятника в Пардаугаве будет завершен в ближайшие дни, заявил мэр Риги Мартиньш Стакис в среду на пресс-конференции.

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Сейчас завершено около 95% работ, и в ближайшие дни строители завершат демонтаж комплекса памятника. По словам мэра Риги, на данный момент на территории памятника нет ни бронзовых фигур, ни платформ, ни стелы, но бассейн еще заполняется, и следует думать о вывозе строительного мусора.

Планируется, что вместо памятника в качестве краткосрочного решения будет построен "Парк будущего", где дети и молодежь смогут заниматься спортом, а также будет скейт-парк. Стакис сказал, что представит более конкретные идеи о планах на это место в ближайшие две недели.

Стакис добавил, что думе еще предстоит принять решение о создании площади, но планируется, что необходимые средства на ее создание могут быть выделены в бюджете следующего года.

Руководитель портала Ziedot.lv Рута Диманта сообщила, что после вторжения России на Украину в организацию поступали запросы от людей о возможности сделать пожертвование на снос памятника. В результате на эти цели было пожертвовано в общей сложности 268 385 евро, которые пойдут на превращение статуй и стелы в строительный мусор после заключения договора с городской думой.

Она сообщила, что смету проекта планируется опубликовать, когда будут "лучшие условия безопасности".

Рижская дума уже приняла решение о том, что примет пожертвования.