В ближайшие годы Латвия инвестирует в новую "e-Veselība". В этот раз обещают качество
Foto: DELFI

В ближайшие пять-шесть лет Латвия вложится в создание новой цифровой платформы здравоохранения. Это поможет решить многие важные проблемы в отрасли, рассказал министр здравоохранения Даниель Павлютс на международном саммите, посвященном оцифровке данных системы здравоохранения Health Data Summit Riga 2021: Digital Leap For Improved Patient Care.

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"В течение следующих пяти-шести лет мы планируем инвестировать в новую платформу. Это станет стратегическим инструментом для решения ряда проблем в нашем здравоохранении", — сказал Павлютс. Например, поможет обеспечить доступ к медицинской помощи, а также повысит ее качество и эффективность.

"Нужно, чтобы у семейных врачей и других специалистов были все необходимые данные о пациентах. Семейные врачи тесно связаны со специалистами терциарного уровня, которые могут предоставлять консультации. Мы называем их виртуальными командами за спинами пациентов", — сказал министр.

Он пояснил, что для такой платформы не планируется создавать систему — вместо этого Минздрав и правительство создадут "ядро" — хранилище данных, которое позволит сотрудничать различным учреждениям и объединит данные пациентов из разных регистров.

"Мы также будем поддерживать оцифровку данных и, конечно же, цифровую грамотность специалистов здравоохранения", — сказал Павлютс. Развитие платформы также потребует создания центра компетенций в области цифрового здравоохранения, добавил министр.

Минздрав работает над стратегией цифрового здравоохранения при поддержке латвийского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Саммит организует Министерство здравоохранения, Национальная служба здравоохранения и Американская торговая палата в Латвии при поддержке партнеров.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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министерство здравоохранения Даниэл Павлютс
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